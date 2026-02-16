Ahora

Juegos ONCE

Triplex de la ONCE | Comprobar resultados de los sorteos del lunes 16 de febrero de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del lunes 16 de febrero de 2026.

Para este lunes 16 de febrero de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 889
  • Segundo sorteo (12:00h): 108
  • Tercer sorteo (14:00h): 888
  • Cuarto sorteo (17:00h): 202
  • Quinto sorteo (21:15h): Pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

