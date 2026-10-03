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Comprueba el resultado de La Primitiva del sábado 3 de octubre de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 3 de octubre de 2026, para La Primitiva.

Comprueba el número ganador del sorteo de La Primitiva del sábado Comprueba el número ganador del sorteo de La Primitiva del sábadolaSexta

Para este sábado 3 de octubre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Lotería Nacional, de la Bonoloto y del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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