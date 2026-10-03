Ahora

Loterías de la ONCE

Super 11 de la ONCE | Resultados de los 5 sorteos del sábado 3 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del sábado 3 de octubre de 2026.

El sábado también se celebran los 5 sorteos del Super ONCE: consulta los números premiados El sábado también se celebran los 5 sorteos del Super ONCE: consulta los números premiadoslaSexta

Para este sábado 3 de octubre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez reflexiona en privado sobre un adelanto electoral tras el fiasco del efecto Maricarmen en el Congreso
  2. La asamblea de la acampada en Sol decide resistir y extenderla a Callao mientras su espíritu colma una España indignada
  3. Ricardo Alonso (Urbagestión) explica que Maricarmen "ha estado 20 años sin un contrato de arrendamiento válido y vigente"
  4. El temporal golpea la Comunidad Valenciana con riadas y casi un centenar de incidencias: deja 15 comunidades en aviso este sábado
  5. El G7 acuerda liberar hasta 100 millones de barriles de petróleo y diésel en cuatro meses para bajar los precios
  6. Giro en el caso de Ana Buza: la fiscal pide también la absolución ante la desolación de la familia que reclama 20 años para el exnovio