Ahora

Sorteo de SELAE

Lotería Nacional | Resultado del sorteo de hoy, sábado 3 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 3 de octubre de 2026.

Consulta los premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado Consulta los premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábadolaSexta

Para este sábado 3 de octubre de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Manifestaciones por la vivienda en directo | Las protestas se multiplican por la crisis de la vivienda con llamamiento a la huelga general
  2. Sánchez reflexiona en privado sobre un adelanto electoral tras el fiasco del efecto Maricarmen en el Congreso
  3. Ricardo Alonso (Urbagestión) explica que Maricarmen "ha estado 20 años sin un contrato de arrendamiento válido y vigente"
  4. Muere una mujer de 102 años ahogada en su vivienda por la riada de Madrigueras, Albacete
  5. El G7 acuerda liberar hasta 100 millones de barriles de petróleo y diésel en cuatro meses para bajar los precios
  6. Giro en el caso de Ana Buza: la fiscal pide también la absolución ante la desolación de la familia que reclama 20 años para el exnovio