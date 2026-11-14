Ahora

Lotería SELAE

Comprobar el resultado de La Primitiva del sábado 14 de noviembre de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 14 de noviembre de 2026, para La Primitiva.

Comprueba el número ganador del sorteo de La Primitiva del sábado Comprueba el número ganador del sorteo de La Primitiva del sábadolaSexta

Para este sábado 14 de noviembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Lotería Nacional, de la Bonoloto y del Sueldazo de la ONCE.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. El primer debate electoral, un cara a cara de bloques: Cuerpo y Bustinduy sacan pecho de las medidas sociales ante un Bravo al ataque y un Figaredo centrado en la migración
  2. Vea íntegro el debate electoral de laSexta con Cuerpo (PSOE), Bravo (PP), Bustinduy (Frente Amplio) y Figaredo (Vox)
  3. Sánchez reivindica "la buena política frente a la mala educación" desde Palma y se lanza contra Feijóo: "Suspenso en inglés, suspenso en química..."
  4. EEUU reabre su espacio aéreo tras horas de suspensión por "problemas en las telecomunicaciones"
  5. El Tribunal de Cuentas ve indicios de uso indebido de fondos en la compra del ático del Gobierno de Ayuso
  6. La caída global de Microsoft afectó a más de 70 países: el servicio ya está completamente restablecido