Ahora

ONCE de los fines de semana

Sueldazo de la ONCE | Comprobar resultado del sábado 14 de noviembre de 2026

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este sábado 14 de noviembre de 2026.

ONCE: comprobar Sueldazo del Fin de Semana tras el sorteo del sábado ONCE: comprobar Sueldazo del Fin de Semana tras el sorteo del sábadolaSexta

Para este sábado 14 de octubre de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo
Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Lotería Nacional y de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. El primer debate electoral, un cara a cara de bloques: Cuerpo y Bustinduy sacan pecho de las medidas sociales ante un Bravo al ataque y un Figaredo centrado en la migración
  2. Vea íntegro el debate electoral de laSexta con Cuerpo (PSOE), Bravo (PP), Bustinduy (Frente Amplio) y Figaredo (Vox)
  3. Sánchez reivindica "la buena política frente a la mala educación" desde Palma y se lanza contra Feijóo: "Suspenso en inglés, suspenso en química..."
  4. EEUU reabre su espacio aéreo tras horas de suspensión por "problemas en las telecomunicaciones"
  5. El Tribunal de Cuentas ve indicios de uso indebido de fondos en la compra del ático del Gobierno de Ayuso
  6. La caída global de Microsoft afectó a más de 70 países: el servicio ya está completamente restablecido