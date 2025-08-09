Comprobar La Primitiva: sorteo del sábado 9 de agosto de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva del sábado 9 de agosto de 2025 en laSexta.com. El bote acumulado para el sorteo de este sábado es de 49 millones de euros.

Hasta hace unos años, La Primitiva se celebraba dos veces a la semana, pero con el sorteo de los lunes se llegó a tres sorteos semanales. Ahora, después de La Primitiva del jueves, es el turno del último sorteo de la semana. Los números premiados del sorteo de este sábado, 9 de agosto de 2025, son los siguientes:

Pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

El sorteo del Joker está asociado a La Primitiva, y consiste en la asignación de un número aleatorio de siete cifras al boleto jugado. El primer premio de este juego concede 1 millón de euros a aquellas personas que tengan las siete cifras en el mismo orden de extracción. A estos premios se suman los que ya ha repartido esta mañana la Lotería Nacional, así como los que reparte, cada día, Super Once y Triplex. SELAE, además, organiza a diario (también los sábados) un sorteo de la Bonoloto que, este 9 de agosto, se suma al del Sueldazo del fin de semana.

Para jugar a La Primitiva, los jugadores deben pagar 1 euro para realizar una apuesta, y un euro adicional por cada columna jugada. Además, si se marca la casilla de 'Joker', ha de pagarse un euro más. El juego se puede jugar de manera simple, seleccionando entre una y ocho columnas con seis apuestas en cada una. También se puede jugar por la opción múltiple, en la que se seleccionan más de seis números en la primera columna. Esta opción encarece la participación por cada número adicional.

Los jugadores eligen una combinación de seis números entre el 1 y el 49. Se consideran ganadores de primera categoría aquellos jugadores que acierten los seis. A cada participación se le asigna un número complementario aleatoriamente, que solo es tenido en cuenta si el jugador ha acertado cinco de las seis cifras ganadoras. Al que acierte estas cinco más el complementario se le considera acertante de segunda categoría.

El sorteo de La Primitiva se realiza todos los lunes, jueves y sábados a las 21.40h, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Se pueden realizar apuestas para un solo sorteo (el siguiente que se vaya a realizar) o de manera semanal (los dos siguientes). En caso de escoger la segunda opción, el coste de la apuesta se duplica.

