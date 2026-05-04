Comprobar La Primitiva | Resultado del sorteo del lunes 4 de mayo de 2026

La Primitiva (SELAE) | Comprobar los números ganadores del sorteo de hoy, lunes

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este lunes, 4 de mayo de 2026, para La Primitiva.

Para este lunes 4 de mayo de 2026, con un bote acumulado de 15 millones de euros, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

Combinación ganadora: 16 17 22 33 43 45

Número complementario: 47

Reintegro: 2

Joker: 9 7 8 8 8 8 9

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).