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ONCE | Resultado del Cupón Diario de la ONCE del lunes 4 de mayo de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del lunes 4 de mayo de 2026.

Juegos ONCE | Cupón Diario de la ONCE del lunes: número premiado del sorteoJuegos ONCE | Cupón Diario de la ONCE del lunes: número premiado del sorteolaSexta

Para este lunes 4 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: 84054
  • Número de serie: 034

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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