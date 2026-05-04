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Sorteo de la Bonoloto de hoy | Comprobar resultado del sorteo del lunes 4 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del lunes 4 de mayo de 2026.

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Para este lunes 4 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: 5 11 24 32 46 49
  • Número complementario: 17
  • Reintegro: 9

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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