La Primitiva de hoy | Comprueba el resultado del sorteo del lunes 5 de enero de 2026

Descubre en laSexta el resultado del sorteo del lunes para La Primitiva y comprueba qué números se llevan el premio principal del día.

Ya vienen los Reyes... ¡Y el sorteo de La Primitiva! Melchor, Gaspar y Baltasar no son los únicos que traen regalos en esta mágica noche del 5 de enero, Loterías y Apuestas del Estado también ofrece premios en forma de dinero para aquellas personas que participen en sus sorteos.

Bueno, para todos no... Solo para quienes hoy acierten con los números ganadores del día. Los de La Primitiva los conoceremos a partir de las 21:30 horas (como cada lunes). Estos son los números premiados del sorteo del 5 de enero de 2026:

Combinación ganadora: pendiente de confirmación

Número complementario: pendiente de confirmación

Reintegro: pendiente de confirmación

La Primitiva de hoy se suma a los demás sorteos que tienen lugar cada lunes: la Bonoloto y el EuroDreams también llegan esta noche, pero de las 10:00h de la mañana se publican los números premiados de los sorteos de Super Once y Triplex, que junto al Cupón Diario completan los sorteos de la ONCE de los lunes.

¿Cuándo se juega a la Bonoloto?

El sorteo de la lotería Bonoloto tiene lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, todos los días a las 21:30h. En esta lotería se pueden realizar dos tipos de apuestas: diarias y semanales. En el caso de las diarias, la participación solo es válida durante el día en el que se ha comprado.

Por otro lado, las apuestas semanales son válidas para el día en sí y para el resto de las rifas de Bonoloto de la semana. Pero hay que tener en cuenta que la participación solo se puede utilizar esa semana en curso y no la siguiente. Es decir, si se compra un miércoles, solo será válida hasta el sábado de esa misma semana y no hasta el miércoles de la siguiente.

¿Cuáles son los premios de la lotería Bonoloto?

El 55% del total del dinero recaudado por Bonoloto se destina a los premios y al bote de los acertantes de primera categoría. Porque en esta lotería existen diferentes categorías de acertantes: se consideran de primera categoría los jugadores que aciertan los seis números de la combinación.

Por su parte, los que adivinan cinco cifras y un número complementario son acertantes de segunda categoría. El número complementario se obtiene realizando una extracción por separado de las seis anteriores, y en su sorteo solo intervienen las apuestas de los jugadores que hayan acertado cinco de los seis números de la combinación diaria.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).