Comprueba los resultados de Super 11 de la ONCE del lunes 15 de septiembre de 2025

La semana arranca con los primeros juegos de los sorteos diarios de la ONCE. Desde las 10:00h y a lo largo de toda la jornada puedes consultar los números premiados del Super Once.

Comienza una semana más y como cada lunes, es la ONCE la que da el pistoletazo de salida de las loterías. Aunque lo cierto es que el sorteo del Super Once no descansa nunca: después de los cinco premios del domingo, desde las 10:00h de la mañana la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra cinco sorteos, que reparten un premio máximo de un millón de euros. Los números premiados del Super Once de este lunes, 15 de septiembre de 2025, son los siguientes:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 04 09 14 18 25 34 37 40 49 50 56 57 58 67 72 73 77 78 79 84

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): 02 08 13 18 24 31 32 35 46 50 54 58 59 62 68 72 78 79 82 84

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): 02 03 04 29 31 35 38 39 46 47 53 55 61 64 65 66 71 73 77 82

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de sorteo

El Super Once, al igual que el Triplex, es un juego de azar que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse con una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Premios Super Once del lunes

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).