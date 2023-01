Desde este momento puedes ya utilizar el Lotómetro de laSexta para comprobar tus décimos del sorteo del Niño: sólo tienes que ir añadiendo tus números en la casilla correspondiente y al lado, la cantidad de dinero que juegas. Si no escribes nada, por defecto aparecerán 20 euros, que es lo que cuesta el décimo. Puedes añadir tantos números como quieras y si al añadir alguno ves que te has equivocado, también puedes borrarlo: sólo tienes que colocar el cursor del ratón sobre el número en cuestión y pulsar sobre la cruz o aspa roja que verás a la izquierda. También puedes vaciarlo, si lo deseas, y volver a empezar. Ten en cuenta que todos los números que introduzcas se guardarán, siempre y cuando vuelvas a ver el Lotómetro desde el mismo dispositivo y sin haber eliminado el historial de búsqueda o limpiado caché.

Y en el momento en el que tengas rellenados todos los campos, puedes ir viendo en tiempo real si alguno se lleva un premio o no, una vez que arranque el sorteo. Si tu número está premiado, te dirá la cantidad que has ganado; si no, verás una carita triste con un mensaje de que el décimo no ha resultado premiado.