El sorteo del Niño continúa y ahora es el turno de las extracciones de tres cifras. Después de que hayan sacado las cinco de dos cifras, que reparten 40 euros, es el turno de las de tres, que reparten 100 euros, lo mismo que una pedrea de la Lotería de Navidad. Los números premiados son los siguientes:

527

457

538

300

550

726

760

278

231

387

266

224

888

928

El protocolo de la Lotería del Niño tiene un orden establecido: primero se cantan las extracciones de menos de cinco cifras (las de dos, tres y cuatro, en este orden), después los tres grandes premios del Niño y por último, dos extracciones especiales de una cifra. Estas se suman a la terminación del primer premio para conformar los tres reintegros de la jornada.

La Lotería del Niño tiene lugar en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid y se lleva a cabo con cinco bombos, en lugar de con dos, como la de Navidad. Los niños de San Ildefonso extraen de cada uno de los bombos un número de 0 a 9, y sumados van conformando las combinaciones premiadas. En este caso, sólo se sacan bolas de tres bombos, para conformar las extracciones de tres dígitos.

Estas extracciones tienen un premio de 100 euros que, dado que se trata de una cantidad pequeña, se cobran íntegros. En el caso de la Lotería del Niño, hay algunos premios que destinan una parte a impuestos: lo que se lleva Hacienda del primer premio, por ejemplo, es un 20% de todo lo que supere los 40.000 euros, que es la cuantía exenta de este gravamen. Por eso todas las extracciones menores se cobran íntegramente.

¿Cuándo cobrar los premios de estos décimos?

A diferencia de los grandes premios, las extracciones menores se pueden cobrar bastante antes. En general, una vez que SELAE confirme los números premiados ya se pueden cobrar. Si los décimos premiados se han adquirido a través de la 'app' o de la página web de Loterías y Apuestas del Estado el dinero será ingresado directamente en la Lotobolsa y éste, a su vez, se puede transferir en cualquier momento a una cuenta bancaria de titularidad del propietario del décimo.

Sin embargo, si el décimo premiado con alguna de estas terminaciones se ha comprado en un punto físico de venta, tendrás que acudir a una administración de Loterías a canjearlo. Las extracciones menores no se cobran en el banco: aquí sólo hay que acudir en caso de que los premios superen los 2.000 euros, ya que es la cantidad límite que se puede cobrar en efectivo.

Así pues, para cobrar los 100 euros de tu décimo puedes ir a cualquier administración de Lotería abierta (recuerda, el 6 de enero es festivo) en cualquier momento, siempre y cuando sea antes del 6 de abril, porque los premios de la Lotería del Niño, al igual que los de la Lotería de Navidad, también caducan a los tres meses del sorteo.

Cómo comprobar otros premios de la Lotería del Niño

Si quieres comprobar si el resto de los décimos con los que has jugado este 6 de enero están premiados sólo tienes que utilizar el Lotómetro de laSexta: se trata de una herramienta que te permite consultar los premios de la Lotería en tiempo real de una manera muy sencilla.

Sólo tienes que colocar los números que juegas y la cantidad que juegas por cada uno (20 euros si es un décimo completo; si no introduces nada aparecerá esta cantidad por defecto) en los casilleros correspondientes y según avance el sorteo se irán actualizando los resultados. Si alguno de tus números está premiado, aparecerá la cantidad que te corresponde; si no lo están, también aparecerá un mensaje que te dirá que no te llevas nada. ¡Pero al menos nos queda la salud!