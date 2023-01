La inflación ha disparado los precios de los alimentos, alquileres y de la vida en general. Pero no se han aumentado los premios del Sorteo de 'El Niño' del 6 de enero. Siguen siendo los mismo que el año pasado. Y que el anterior. Esto quiere decir que, aunque siga haciendo la misma ilusión ser el ganador de alguno de ellos, lo cierto es que los 200.000 euros que ingresa el Primer Premio por décimo ya no dan para tanto. Eso sí, siempre se pueden aprovechar las rebajas de invierno para darte algún que otro caprichos, de forma más asequible.

Pero antes de entrar en eso, los expertos recomiendan utilizar el dinero de los premios para saldar esas deudas que nos persiguen, como por ejemplo la hipoteca. Y más ahora, cuando vienen "unos momentos de mucha incertidumbre", recordaba hace unas semanas Leticia Poole, profesora de Economía y Hacienda Pública. En cualquier caso, siempre cabe prestar atención a las comisiones que se nos podrían cobrar por cancelación anticipada, así como comprobar qué dinero se ingresa realmente el ganador del Primer Premio del sorteo del Niño. Spoiler: no son los 2 millones de euros que recita el presentador del sorteo.

Esos dos millones hacer referencia a la cantidad que ganaría una persona que tuviese todos los diez décimos de una serie. Por ello, para calcular por décimo habría que quitarle un cero a la cifra: 200.000. Pero tampoco sería esta la cantidad que ingresaría un Primer Premio, pues todavía quedaría restar el gravamen que se aplica a todos los premios mayores de 40.000 euros. Dicho esto y con calculadora en mano, nos disponemos a realizar los cálculos pertinentes. Si el primer premio, dotado con 200.000 euros al décimo, ingresa directamente los primeros 40.000 euros (libres de impuestos) y a la parte restante se le grava un 20%, el ganador se quedaría con 168.000 euros y las arcas públicas con 32.000 euros por cada décimo.

Escapada a esquiar

Los 168.000 euros del premio son más que suficiente para organizar una escapada a esquiar, siempre y cuando te esperes a que el tiempo acompañe. Formigal, Baqueira Beret y Sierra Nevada son las tres estaciones que destacan desde el portal Viajestic por ser las más grandes de España, en cuanto a kilómetros de pista. En el caso de la de Baqueira cuenta con 165 kilómetros esquiables, 111 pistas, tres itinerarios, siete kilómetros de circuito de esquí nórdico y 36 remontes. Pero no es la único que ofrece esta estación, pues también es conocida por su gran oferta de ocio y restauración.

Turismo de festivales de música

Si en vez de deporte eres más de ocio, los festivales de música puede ser tu alternativa. Recientemente se han comunicado algunos de los artistas confirmados de la sexta edición del Mad Cool, que se celebrará del 6 al 8 de julio de 2023. Entre ellos se encuentran nombres como Liam Gallagher, Robbie Williams, Sam Smith, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers y The Black Keys. Por su parte, el Primavera Sound, tanto de Madrid como de Barcelona, también ha confirmado sus carteles, nada económicos para alguien que no haya ganado el sorteo del Niño. Que no sería tu caso.