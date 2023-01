Después de las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, comienza la batería de premios de la Lotería del Niño. El tercero, que es el primero de los importantes en ser extraídos, ha caído en 2023 en el número 18918, repartiendo 250.000 euros por serie. Esto implica que por cada décimo que tiene exactamente (e igual dispuestas) estas cinco cifras, cae un premio de 25.000 euros.

A diferencia de los otros dos grandes premios, el tercero se cobra de manera íntegra. Aunque todos los premios están sujetos a un gravamen especial desde hace unos años, éste sólo afecta a los premios que superen los 40.000 euros. Es por eso que el tercer premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del 6 de enero no tiene ninguna retención, por lo que los 25.000 euros se reciben de manera absolutamente neta.

El tercer premio de 2023 ha sido vendido en administraciones de Lugo, Guillena (Sevilla) y Alcira (Valencia).

El tercer premio, sin aproximaciones pero con centenas

Si bien el tercer premio no tiene asociado ningún otro premio por aproximación (el primero y el segundo sí), sí que se lleva algo el que se acerca más o menos: todos los números comprendidos entre el 18900 y el 18999 se llevan un total de 100 euros, exactamente lo mismo que ocurre con los que coincidan con la centena del primer y segundo premio.

¿Cuándo se puede cobrar la Lotería del Niño?

Aunque tiene muchas similitudes con respecto a la Lotería de Navidad, hay un factor importante a la hora de cobrar los décimos premiados del sorteo del Niño: que el día 6 de enero es festivo. ¿Esto que quiere decir? Te lo explicamos. Si el décimo lo has comprado por Internet, no tienes que preocuparte: si lo has hecho a través de la 'app' o la web de Loterías y Apuestas del Estado tu premio se ingresará en tu Lotobolsa, probablemente la misma noche del 6 de enero, y de ahí podrás transferirlo en cualquier momento a una cuenta bancaria de tu titularidad.

En el caso de que lo hayas comprado en persona, es cuando vienen los 'problemas': los premios que superen los 2.000 euros, como es el caso del tercer premio, tienen que cobrarse en una entidad bancaria, por lo que tendrás que esperar a que abra para poder canjearlo. Dado que el 6 de enero es fiesta y los bancos están cerrados, has de esperar al siguiente día que abra. Si tu banco abre los sábados (que no es lo normal) puedes hacerlo el 7 de enero, pero en la mayoría de los casos habrá que esperar, como mínimo, hasta el lunes 9 de enero.

El Lotómetro, para comprobar el resto de décimos

Si tienes más de un décimo, agradecerás tener cerca una herramienta como el Lotómetro de laSexta, que te permite comprobar tus décimos del Niño en tiempo real. Para utilizarlo sólo tienes que ir añadiendo los números que has jugado y la cantidad con la que has jugado esos números. Si es un décimo completo, serán 20 euros; si es una participación o un décimo compartido, tendrás que calcular el dinero que juegas para saber cuánto ganas.

Una vez que los añades, los números se quedan grabados en el Lotómetro, y si entras desde el mismo dispositivo (desde el mismo móvil u ordenador) y sin eliminar el historial de navegación se quedarán grabados (aunque sólo tú podrás verlos). Esto te permite guardarlos el tiempo que necesites para ir comprobando si tienen premio o no.

Si tu número está premiado aparecerá un mensaje en el que podrás leer la cantidad de dinero que te llevas; si no lo está, el Lotómetro también te lo hará saber. En cualquier caso, te recomendamos que esperes a que termine el sorteo para comprobarlo, por si alguno de los premios aún no ha salido cuando lo mires. Aunque también tienes que tener en cuenta que el sorteo del Niño es mucho más corto que el de Navidad, dura apenas media hora en la que se cantan todos los premios seguidos.