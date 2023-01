La Lotería del Niño es el primer gran sorteo extraordinario del año, el último de la temporada, que da cierre a la temporada navideña. Y los primeros premios en ser cantados en este sorteo son las extracciones de dos cifras. Se trata de cinco terminaciones que, en caso de coincidir con alguna de las que aparezca en uno de tus décimos te suponen 40 euros de premio. Las cinco terminaciones de dos cifras son las siguientes:

24

41

11

18

29

Después de las extracciones de dos cifras se cantan las terminaciones de tres y de cuatro, antes de dar paso a los grandes premios del Niño. El 'gordo' del día, que no se llama Gordo como el de Navidad, reparte un total de 200.000 euros por décimo y al igual que ocurre en el sorteo de Navidad (y en el resto de sorteos de SELAE y otras organizaciones) también está sujeto a impuestos. Eso sí, los premios por terminaciones no tributan, porque todos ellos están por debajo de los 40.000 euros de cuantía exenta.

Esto quiere decir que si tienes algún décimo terminado en estas combinaciones te llevas los 40 euros íntegros, sin que se les reste ni medio céntimo. ¿Y cuándo puedes cobrarlo? Los premios menores del Niño son más fáciles de cobrar, sobre todo cuando los décimos han sido adquiridos en un punto de venta físico. Para cobrar los 40 euros sólo tendrás que acudir, con el décimo en óptimas condiciones, a una administración de Lotería y canjearlo por el dinero del premio. Lo puedes hacer desde el mismo momento que SELAE confirma todos los premios del sorteo, pero ten en cuenta que el día 6 de enero es festivo y las administraciones están cerradas.

Así pues, tendrás que esperar como mínimo al sábado 7 de enero para poder ir a cobrar tus premios, siempre y cuando la administración abra en sábado, que es lo habitual.

¿Y los demás décimos del Niño? ¿Cómo comprobarlos?

Si tienes más de un décimo, estás en el lugar apropiado. Para poder comprobar si tus décimos de la Lotería del Niño tienen premio puedes utilizar el Lotómetro de laSexta. Se trata de una herramienta que te permite consultar los premios del sorteo, en tiempo real, y con muchos números a la vez. Sólo tienes que introducir tus números en el lugar que le corresponde (el casillero que pone 'tu número') y en el de al lado, colocar el dinero que juegas con ese número. Si no pones nada aparecerá por defecto 20 euros, que es lo que cuesta un décimo del sorteo del Niño.

Puedes añadir todos los números que quieras y se quedarán guardados en todo momento (siempre que entres desde el mismo dispositivo y no elimines el historial de búsqueda) y según avance el sorteo se irán actualizando los resultados: si no está premiado, aparecerá un mensaje que te dirá que no está premiado; si lo está, te dirá la cantidad que has ganado.