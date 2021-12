El eslogan de este año del Sorteo de Lotería de Navidad es "compartimos la suerte con quien compartimos la vida". Pero por diversos motivos en los que no vamos a entrar, a veces la relación con quién pudimos comprar un décimo puede no haber durado hasta Navidad.

Un ejemplo de ello serían aquellas parejas que compraron un décimo a medias durante las vacaciones de verano y en estos meses se están divorciando o han iniciado una separación. ¿Qué sucede si este décimo resulta premiado con alguno de los premios del día 22 de diciembre?

Repartir en este tipo de situaciones no suele ser fácil, por ello es importante tener en cuenta principalmente dos factores: el régimen matrimonial al que estaban sujetos en el momento en el que adquirieron el décimo y quién lo pagó. Además, no solo conviene tener claro quién lo pagó sino que facilita mucho la resolución del conflicto poder demostrarlo.

¿Cuál era vuestro régimen matrimonial?

Uno de los factores esenciales es el régimen económico del matrimonio que ambos miembros tenían cuando adquirieron el billete. Este régimen patrimonial influye de la misma manera que a otros bienes de la pareja.

Si el régimen económico era separación de bienes, el importe del premio del décimo va para la persona que lo compró. En caso de que el boleto se hubiese pagado entre ambos, por ejemplo, desde una cuenta común, el premio se dividirá al 50%. Si la cuantía que pagó cada persona fue diferente y se puede demostrar, es decir, uno pagó 15 euros y otro, solamente, 5 euros, el reparto se haría de manera proporcional. En este caso para el primero sería el 75% de premio y para el segundo el 25%.

Si la pareja había firmado en régimen de gananciales, en este caso no influye quien adquirió el boleto, el premio del Sorteo de la Lotería de Navidad es para ambos, a partes iguales.

Si la pareja que está acabando con su relación era pareja de hecho o no había registrado la unión, en estos casos no se aplicará ningún régimen patrimonial de matrimonio. El dinero del premio irá para quien pueda demostrar que adquirió el boleto.

¿Quién compró el décimo?

Hacer un desembolso de 20 euros para un matrimonio no es una decisión a la que se le suele prestar demasiada atención y menos si las cosas van bien entre la pareja. Pero si tenemos en cuenta que ese papel de 20 euros puede transformarse en un premio de miles de euros sí deberíamos prestarle atención al procedimiento para adquirir el boleto.

La situación es muy diferente si el décimo se adquiere con tarjeta desde una cuenta común del matrimonio o si se hace en efectivo y no queda constancia de quién adquirió el boleto. A no ser que tengas régimen de gananciales, la opción más adecuada es dejarlo todo por escrito.

De manera sencilla se puede hacer un documento en el que se exponga qué personas participan en el reparto, firmarlo y añadir una copia del DNI. Otra opción es firmar el décimo y compartir una foto o fotocopia entre los jugadores para que puedan aportar esta prueba.

De no hacerlo así y no llegar a un acuerdo entre la pareja habría que acudir a la vía judicial. “Hay muchos procedimientos. Lo habitual es que la expareja que no ha comprado el décimo demande a la persona que sí lo ha adquirido”, explica Patricia Moreno, miembro de Hedilla Abogados, a laSexta. No obstante, demostrar que has comprado un décimo, sin tener ningún documento ni movimiento bancario, es una tarea difícil, que puede tornarse en imposible.

Quizás la opción más fácil sea llegar a un acuerdo antes de la fecha en cuestión, incluso podéis comprar otro décimo igual y repartirlos, o dejarlo todo por escrito y de esta manera evitar tener conflictos el día 22 de diciembre.

Comprueba la Lotería de Navidad con el Lotómetro

Después de compartir un décimo, tienes que saber si ha tocado o no. Para conocer qué números son los agraciados del Sorteo de Lotería de Navidad y si tú eres el afortunado, puedes seguir la cobertura especial en directo tanto en laSexta, como en laSexta.com.

Además de una programación especial en la que la cadena se vuelca, en la web podrás comprobar con el Lotómetro, el multicomprobador de laSexta, si tus números son agraciados con alguno de los premios.