Si todavía no te has hecho con ningún décimo de la Lotería de Navidad, lo mejor es que no lo dejes para el último momento. En caso de que tengas intención de adquirir a estas alturas alguno, podrás hacerlo hasta última hora de la tarde del 21 de diciembre en administraciones físicas y por internet hasta las 22:00 horas.

Para muchos, la suerte ya está echada de cara al Sorteo. En caso de resultar agraciados con alguno de los premios, el procedimiento varía. A pesar de esto, cuando se trata de los premios de Loterías y Apuestas del Estado, el periodo máximo para cobrar el dinero es casi siempre de tres meses.

¿Desde cuándo podemos cobrar la Lotería de Navidad y hasta qué día?

En esta ocasión, los décimos de Navidad premiados podrán cobrarse desde el 22 de diciembre hasta el 23 de marzo de 2022. Pasado este plazo, el décimo caducará y no se podrá recibir el premio. Por lo tanto, lo más recomendable es solicitar dicho importe cuanto antes para evitar perder el dinero.

Aún no se conoce a partir de qué hora exacta podrán los jugadores pasar a cobrar sus premios. Desde la administración de lotería nº25 (El Gato Negro) y la administración de lotería nº21 (El Trébol), ambas de Madrid, explican que será después del medio día del 22 de diciembre, tal y como viene sucediendo todos estos años atrás. 'Hasta que no sale el listado oficial no se activan las máquinas y, por lo tanto, no podemos proceder al cobro. Este año la gente está esperanzada, está comprando y todavía quedan días por delante', confiesa Juan Carlos, lotero de la Administración El trébol a laSexta.com

Aunque existe un periodo de tiempo cerrado, no resulta totalmente imposible conseguir cobrar el premio una vez que hayan pasado los tres meses. Se podría hacer una reclamación en un juzgado, eso sí, con la condición de que no hayan pasado más de cinco años desde la celebración del Sorteo, según indican desde la web de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Todos los premios de la Lotería de Navidad se cobran igual?

Si el premio es menor de 2.000 euros se podrá cobrar en cualquiera de los puntos de venta de la Red Comercial de Loterías desplegados por toda España presentando el décimo agraciado. Por el contrario, si el premio es igual o superior a 2.000 euros, solo podrás cobrarlo en los bancos autorizados por Loterías y Apuestas del Estado.

El pago se hará de inmediato a través de un cheque o mediante transferencia bancaria a tu número de cuenta siempre que hayas presentado toda la documentación necesaria para cumplir con la normativa sobre prevención de uso ilícito del capital.

Si me toca una participación, ¿qué debo hacer?

Si el décimo se comparte, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades y cualquiera de ellos podrá solicitar un certificado acreditativo a efectos fiscales. Si el grupo lo prefiere, podrán designar a una persona para que se encargue de las gestiones en nombre de todos.

¿Se puede cobrar por Bizum la Lotería de Navidad?

Este año el Sorteo de Navidad permitirá a los participantes que puedan cobrar los premios de hasta 2.000 euros a través de Bizum, una app de pago instantáneo. Para hacerlo, es necesario acceder a la aplicación móvil del banco y generar un código QR que habrá que presentar en una administración de lotería. Allí, se mostrará el código al vendedor para que pueda escanearlo y se hará la transferencia al afortunado a través de Bizum.

¿A qué hora comienza y cómo ver el Sorteo de la Lotería de Navidad?

A partir de las 9:00 horas del 22 de diciembre laSexta contará con una programación especial debido al Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Podrás seguir el evento, minuto a minuto, y la última hora en laSexta.com.

Además, a través de la herramienta del Lotómetro, el multicomprobador de laSexta, podrás consultar cada uno de los décimos con los que juegas para ver si han salido premiados o no.