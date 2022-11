"Ya sabemos el número que va a tocar esta Navidad porque Luis 'el Oráculo' ya nos da la clave del número del Gordo de la Lotería de Navidad", anuncia Alfonso Arús antes de dar paso al vídeo en el que desvela el secreto.

Y no solo nos da las cifras ganadoras, sino también las terminaciones con las que podremos llevarnos un 'pellizquito'. El presentador de Aruser@s y la mayoría de sus colaboradores creen en las palabras del vidente y ya han estado buscando el número en la página de loterías y apuestas, pero está agotado online. Sin embargo, todavía queda alguna posibilidad, porque hay dos administraciones que venden los décimos, aunque solo en persona.

Pero Marc Redondo, el científico del programa, no puede evitar intentar sembrar la duda, aunque no lo consiga. "¿No os da la sensación que ha cerrado los ojos y se lo ha inventado?", pregunta a sus compañeros, que no han tardado en tacharle de "incrédulo". Lo que más les extraña a todos es que Luis 'el Oráculo' no sea multimillonario.