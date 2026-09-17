Todos los premios de la Lotería de Navidad de 2026, del Gordo a las aproximaciones, pedreas y reintegros

Como ha venido ocurriendo los últimos años, en 2026 también aumenta el número de premios que se reparte, pero no su cuantía (ni tampoco su precio). Del Gordo a la pedrea, estos son todos los premios del sorteo de la Lotería de Navidad.

La Lotería de Navidad es un clásico. De la Navidad, pero también del verano, porque Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) pone a la venta los décimos siempre en julio, en plena temporada de vacaciones. La campaña este año arrancó la segunda semana de julio, y lo hizo poniendo a la venta siete series más que en 2025, lo que aumenta las posibilidades de que alguien se lleve el premio. ¿Por qué? Porque de cada número premiado, hay siete series más, 70 décimos más; en caso de que se vendan todos los décimos de un número premiado, 70 personas (o grupos, si compartes) más podrán cobrar su premio.

Lo que no ha variado este año es el precio del décimo, que vuelve a ser de 20 euros, zanjando un debate que, cuando se acerque la fecha, previsiblemente se reabrirá. Todavía quedan semanas, meses para el 22 de diciembre, día en que se celebra el tradicional sorteo extraordinario de SELAE por todo español y residente en España conocido. Pero muchos ya están preparando su provisión de números: este verano, no son pocos los que han optado por repartir, de sus vacaciones, décimos de Navidad en lugar de otros 'souvenirs' clásicos, como imanes o llaveros.

El décimo con el número de la fecha en que España ganó el Mundial o la del eclipse solar total son algunas de las combinaciones más buscadas este año. Todas, con un mismo fin: ganar el Gordo, el premio más esperado, el que reparte 400.000 euros (antes de impuestos) por décimo. Cuatro millones por serie. Porque sí, el precio del décimo ha variado y tampoco lo han hecho las cuantías de los premios de la Lotería de Navidad.

El Gordo sigue siendo el mismo —320.000 euros después de impuestos— y la pedrea sigue repartiendo 100 euros por décimo. Para quienes olvidan esto de un año a otro, o para los nuevos en la aventura de la Lotería de Navidad, estos son los cinco grandes premios del sorteo navideño: de los tres primeros se reparte sólo uno premio; cuartos premios hay dos y quintos premios, ocho.

Acercarse de algún modo a alguno de los cinco grandes premios también supone un ingresito extra, aunque no tan significativo como los premios en sí. Las que más reparten son las aproximaciones al Gordo, que implican 2.000 euros (que no tienen retención, por lo que se reciben íntegros) a los décimos con la combinación inmediatamente anterior y posterior al número del primer premio; las que menos, los reintegros, que 'devuelven' los 20 euros invertidos por décimo. Eso sí, también estos últimos son los más frecuentes: casi 10.000 números de los 100.000 que entran en el bombo reparten estos 20 euros.

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