La Lotería de Navidad, ya a la venta: reparte más premios pero sigue costando 20 euros

El presidente de SELAE ha anunciado el 214.º sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebra, como siempre, el 22 de diciembre. Reparte más premios, pero el precio del décimo sigue siendo el mismo.

La Lotería de Navidad tiene lugar, obviamente, en el periodo navideño. Pero si hay una tradición en torno al sorteo extraordinario más popular de Lotería Nacional es la de comprar décimos de Navidad durante las vacaciones. El catalán que se fue a las playas andaluzas y se trajo un número de Huelva; el gallego que se quedó en su costa y le compró un décimo al lotero de un pueblo costero... son muchos los que aprovechando las vacaciones, se hacen con sus primeros números para el sorteo.

Y en 2026, ya es posible. Porque el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, ha anunciado que ya se han puesto a la venta los décimos de la Lotería de Navidad, en su tradicional campaña veraniega. "Es tarea de todos mantener este legado y protegerlo para transmitirlo a las siguientes generaciones", ha señalado Huerta en la presentación de la campaña de verano.

Tradición, por supuesto, porque este año se celebra el 214.º sorteo extraordinario de la Lotería Nacional. Más de dos siglos de historia tiene este sorteo, que "nos une en torno a unos valores compartidos" y que este año tiene como ilustración seleccionada 'La Anunciación, la Natividad y la Presentación en el Templo', una obra del Maestro de las Medias Figuras del Museo del Prado.

Como es habitual ya en los últimos años, para el sorteo de 2026 se han puesto a la venta más series que el año anterior, concretamente siete más, aunque ya queda resuelta una de las grandes incógnitas para los jugadores: el precio del décimo seguirá siendo de 20 euros. Al menos, este año. Por mucho que se vuelva a abrir este melón, la Lotería de Navidad de 2026 ya no subirá de precio. Habrá que esperar al año que viene para ver si lo hace más adelante.

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