Rumores confirmados. El equipo de rodaje del anuncio de la Lotería de Navidad 2024 fue hasta Vigo para capturas algunas de sus escenas, como presenciaron en primera persona algunos vecinos. Estas fuente señalaban que los profesionales de Proximity Madrid se desplazaron a Vigo durante varias jornadas, en torno al 18 de octubre.

Los medios de comunicación locales se hicieron eco de las imágenes de las cámaras y actores por las calles principales de la ciudad. Se hablaba de un set de grabación ubicado en la Administración de Loterías de la calle Eduardo Iglesias. También de otro en Doctor Caval y en el entorno de la administración de lotería de la Miñoca.

Loterías y Apuestas del Estado ha desvelado hoy la otra localidad que ha sido clave en el anuncio. Se trata de Gondomar, donde se capturó la escena del bar Robles. Este negocio abre la historia de Julián y la triste despedida de su amigo del pueblo. "Nos vamos amigo, aquí no viene nadie", lamenta. "A mí me gusta esto", le responde Julián. Acto seguido, Julián decide comprarse un décimo de la lotería en una administración repleta de gente donde una periodista le escoge para un directo.

"¿Con quién va a compartir su décimo?", le pregunta. "No lo sé. No tengo con quién, la verdad", le responde apenado. La secuencia salta a las redes sociales, donde se hace viral. Todo el mundo quiere compartir un décimo con él y así lo hacen. Esto provoca que el día del sorteo Julián se dé cuenta de que ha ganado la Lotería de Navidad, pues en la televisión no deja de aparecer gente que celebra los premios con una camiseta con su cara.

El anuncio termina precisamente en el mismo bar del pueblo en el que empezó, cuando Julián decide invertir su premio en el local de su amigo. Esto hace que la gente vuelva al pueblo. Un triunfo contra la despoblación. ¿Es en la realidad Gondomar una localidad despoblada? Lo cierto es que no.

Gondomar, agraciada con la Lotería de Navidad

Este territorio, perteneciente a la provincia de Pontevedra, está situado en el Valle Miñor​​​​​ y limita al norte con Vigo y Nigrán, al oeste con Baiona, al este con Porriño y Tuy y al sur con Tomiño. Tiene 14.970 habitantes, según cifras de Europa Press en 2022. Es más, según el histórico de la agencia de noticias, la localidad habría crecido gradualmente pasando de los 14.056 habitantes de 2015 a los 14.970 de ahora.

Es más, Gondomar habría disfrutado de un quinto premio de la Lotería de Navidad el año pasado, según El Faro de Vigo. El 58303 descorchó botellas en Galicia: Sanxenxo, Nigrán, Porriño, Gondomar, Ferrol y Lugo.

Cuánto ha costado el anuncio de la Lotería de Navidad

En total, el rodaje duró ocho días en los que el equipo también tiró de platós madrileños para recrear algunas escenas. En total, han contado con un presupuesto de 800.000 euros para un anuncio en el que han participado 25 actores y 50 figurantes.