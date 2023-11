Se acerca diciembre y tras despedir Halloween, empieza la cuenta atrás para las cenas de Navidad, los regalos, las luces y también para el sorteo más esperado del año: la Lotería de Navidad. Por ello, los españoles ya se estarán organizando para hacerse con el número de su empresa, el de su bar de confianza o el que suele jugar su familia y cabe señalar, antes de que llegue el 2022 de diciembre, que este año hay una novedad en el sorteo.

A la espera de que llegue el anuncio de la lotería de Navidad que marca el comienzo del grueso de la campaña, ya son muchos españoles que se han acercado a su Administración de Lotería para hacerse con un boleto. Incluso la mítica administración madrileña de lotería Doña Manolita registró sus primeras colas de turistas, que querían comprar sus décimos para la Lotería de Navidad, el pasado mes de julio y es que este año el sorteo repartirá más dinero que el año pasado.

El Sorteo Extraordinario de Navidad, que este año pone en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y asciende a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios. De este modo, el sorteo más especial del año repartirá un total de 2.590 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado.

Desde la organización explicaron que el año pasado, en las últimas semanas de la campaña, como crecieron las ventas, hubo una cierta dificultad para encontrar algunos números especiales de Lotería. Había décimos pero no siempre el número de la terminación que algunos buscaban. "Entonces en base a esa fórmula, siempre hay que tener un colchón y por lo tanto decidimos aumentar de 180 a 185 millones de décimos" explicó el presidente de Lotería y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta, durante la presentación de la campaña de verano del sorteo.

No obstante, se mantiene lacuantía de los premios: el 'Gordo' de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

¿Sube el precio del décimo?

Uno de los aspectos que se había especulado el año pasado era la subida del precio de un décimo para el Sorteo Extraordinario de Navidad debido a la subida del IPC y la inflación, pero tal y como anunciaron en el arranque de la campaña, este aspecto se mantendrá igual. Por tanto, el importe del décimo continúa siendo de 20 euros. En este sentido, desde la SELAE explicaron que "en su momento" hicieron la reflexión de incrementar el precio, pero llegaron a la conclusión de que "ante la situación económica y social" no querían "agravar más". "Se planteó en su momento y se decidió que no, que no lo íbamos a hacer, y en este momento no está planteado" precisaron.