¿Cuánto sería el premio de la pedrea si suben el precio de la Lotería de Navidad?

Hace tiempo que se viene hablando de una posible subida de precios de los décimos de la Lotería de Navidad, pero también de los premios. Este año, los loteros han vuelto a poner este debate sobre la mesa.

Desde hace años, se habla de una posible subida del precio de la Lotería de Navidad. Se habló años atrás, con Loterías asegurando que no era el momento (la crisis era la causa), y en 2025 los loteros han vuelto a poner el debate sobre la mesa, alegando que tanto los precios de los décimos como las comisiones que reciben llevan años congelados. La asociación de administradores de Loterías piden que se suba cinco euros el décimo, que pasaría de 20 a 25 euros, pero esto también incluiría una subida de los premios: el Gordo pasaría de los 400.000 euros (brutos) que reparte desde hace dos décadas a medio millón de euros, una subida de 100.000 euros por décimo.

Lo cierto es que en términos generales los españoles no son reacios a una subida del coste de la participación en el sorteo, muchos de ellos, sabedores de que si sube el precio sube el premio. Pero para otros, sin condiciones, entienden la petición de los loteros: "Llevan muchísimos años sin subir, no estaría mal que subieran un poquito", aseguraba una mujer a laSexta cuando esta cadena ha salido a la calle a preguntar.

¿Pero cómo quedarían otros premios si se subiera el precio de la Lotería de Navidad? Si bien todo el mundo quiere el Gordo, el premio que más se reparte el día 22 de diciembre es el de la pedrea: 1.794 combinaciones de cinco números reparten, cada una de ellas, 100 euros al décimo, los míticos "¡mil euros!" que cantan los niños y niñas de San Ildefonso a lo largo de las más de dos horas que dura el sorteo.

En el caso de subir el precio de la Lotería de Navidad, la pedrea subiría a 125 euros de premio por décimo, según explica a La Región el vicepresidente de la Asociación Nacional de Administradores de Lotería (ANAPAL), el ourensano Jorge Anta. "EL precio lleva desde 2002 siendo el mismo, 20 euros. ¿Qué producto de consumo no ha subido en 23 años?", se pregunta Anta.

El vicepresidente de ANAPAL insiste en que lo que buscan los loteros también es que "se mejoren los premios del sorteo". "A día de hoy, el Gordo de Navidad, que son 400.000 euros al décimo, se queda en 328.000 euros después de los impuestos. Casi no te da para comprar un piso en algunas ciudades", asegura. Lejos quedó aquel tiempo en el que el Gordo de Navidad daba para comprar varios coches y varios pisos.

Con la subida del décimo, "el Gordo de Navidad pasaría a 500.000 euros y la pedrea pasaría de ser 100 euritos al décimo a 125", asegura. Habría que ver cómo acostumbramos el oído a escuchar... y cómo se prepararían los niños y niñas de San Ildefonso para cambiar el histórico "¡Miiiiiil euros!" por un cántico más largo que dijera "¡Miiiil doscientos venticincoooooooo euros!".

