Hubo un tiempo en el que el valor de los premios de la Lotería de Navidad hacía que fuera posible solucionarte la vida. En 1870, por ejemplo, el Gordo te permitía comprarte 14 casas y hasta una quincena de carruajes; en 1968, no hace tanto, el primer premio del sorteo era suficiente como para adquirir hasta una docena de casas y 22 coches, según un estudio elaborado por TVE hace algo más de una década. A día de hoy, alguien que se lleve el primer premio de la Lotería de Navidad puede, con suerte, comprarse una sola vivienda. Con mucha suerte. ¿Y qué pasa con el segundo premio?

Es de sobra sabido que el 'encanto' del sorteo del 22 de diciembre no radica en la cuantía de sus premios, ya que son bastante menores si se comparan con muchos otros sorteos. Lo que hace a este sorteo algo especial es más la tradición que lo rodea, la unión de miles de personas que no suelen participar en juegos de azar y, en algunos casos, incluso la presión social. Por detrás del Gordo, que es el que todo el mundo espera, la Lotería de Navidad tiene un segundo premio que entrega 1.250.000 euros por serie, es decir, 125.000 euros por décimo: esto es lo que se lleva un décimo premiado con el segundo de los grandes. No obstante, no hay que olvidar a Hacienda.

Desde el 1 de enero de 2020, todos los premios que estén por encima de los 40.000 euros están sujetos a un gravamen especial. Aunque lo cierto es que no siempre ha sido así: en 2019 la cuantía exenta era menor, de 20.000 euros; entre julio de 2018 y 2019 era de 10.000 y desde que entró en vigor esta disposición hasta mediados de 2018, la cantidad exenta era únicamente de 2.500 euros. Hasta entonces, todos los premios se recibían de manera íntegra.

Ahora bien, ¿cuánto se lleva realmente entonces un portador de un décimo con el segundo premio? El gravamen afecta solo a lo que supere los 40.000 euros, por lo que habrá que calcular la parte del premio que sí tributa y restarle los impuestos que se irían para las arcas del Estado:

Restamos los 40.000 libres de impuestos a los 125.000 euros del premio | 125.000 - 40.000 = 85.000

a los 125.000 euros del premio | 125.000 - 40.000 = 85.000 A los 85.000 euros que sí tributan, habrá que restarles el 20% | 85.000 - 20% (17.000) = 68.000

El premio es la suma de la cantidad libre de impuestos y del resultado de la cantidad que sí tributa después de impuestos | 40.000 + 68.000 = 108.000

¿Da para algo un segundo premio?

Un dinero extra siempre viene bien y sí, siempre da para algo. Aunque lejos queda aquella época en la que los premios de la Lotería de Navidad solucionaban la vida. Un segundo premio en 2022, que reparte 108.000 netos a cada ganador, puede suponer una pequeña alegría, aunque poca gente podría retirarse con esta cantidad. ¿Alguien podría hacerlo? Quizás una persona que estuviera cerca de la jubilación, pero no son muchos los casos en los que el segundo de los grandes premios del sorteo 'retire' a los afortunados.

Con respecto a la vivienda, que es una de las grandes preocupaciones de los españoles, existe alguna posibilidad de comprar 'a toca teja' una casa, aunque en lugares donde el suelo tiene un valor muy inferior al que tiene en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. No obstante, quizás a lo que más puedan aspirar con esta cantidad los afortunados sea a amortizar la hipoteca. Eso sí... en este caso, ¿qué es mejor, reducir la cuota o los plazos a pagar? Cada persona debería estudiar su caso de manera individual, porque quizás a unos les interese una opción y a otros, otra. Si se reduce la cuota de la hipoteca se reducen también los intereses totales a pagar a lo largo del préstamo, pero tendrás que seguir pagándola durante el mismo tiempo. Si optas por reducir el plazo, es decir, adelantar el 'fin' de la hipoteca, se asegura una mayor rentabilidad pero la cuota mensual es la misma y, quizás en un momento de inflación creciente no sea una opción viable para todos.

Otra opción, también relacionada con la vivienda, es la de adquirir una por primera vez si hasta la fecha no se había logrado ahorrar la cantidad que los bancos suelen pedir de entrada. La mayor parte de las entidades bancarias te dan la posibilidad de contratar una hipoteca, pero como máximo que suponga el 80% del valor de tasación de la vivienda; esto implica que el 20% tendrás que tenerlo ahorrado para poder acceder a esta opción. Si no lo tenías, algo más de 100.000 euros facilitan esta transacción.

En función de la persona a la que le toque un premio elegirá destinar ese dinero en una cosa o en otra. Los 108.000 euros permiten comprarse, también 'a toca teja', un vehículo de gama media e incluso, si se quiere gastar todo (¿no vas a dejar nada para ahorro?) de gama superior; pero también permite hacer viajes que hasta la fecha uno no se podía permitir. Una reforma en casa es otra opción, aunque no hay que olvidar la posibilidad de 'guardar' ese dinero o invertirlo en algo seguro para tener una mayor cantidad en el plazo medio. ¿Da para algo un segundo premio? Da para cosas. ¿Te soluciona la vida? Seguramente no, pero ayuda.

Aproximaciones al segundo premio

Al igual que ocurre con el Gordo, con el segundo premio también hay posibilidad de llevarse un pellizquito menor si tenemos en nuestro poder un décimo con un número medio parecido pero no exactamente igual. En el caso del segundo de los grandes premios de la Lotería de Navidad de 2022, la opción más jugosa es la de tener el número anterior o el número posterior al que sí se lleva el premio: tanto uno como el otro se llevan 1.250 euros por décimo, que no es la panacea pero tampoco está mal. Las otras dos opciones de llevarse algo de dinero, aunque una cantidad mucho menor, son la de que tengas un boleto con los dos últimos números, exactamente igual dispuestos a los del segundo, y también que tengas un décimo con una combinación que forme parte de la centena del segundo premio; en ambos casos, estos décimos se llevan 100 euritos.