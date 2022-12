Estimado afortunado, si estás aquí es porque efectivamente tenías en tu poder un décimo con el número 04074, la combinación que se lleva el segundo premio de la Lotería de Navidad de este año. ¡Enhorabuena! Quizás no sea el único décimo con el que juegas y ya que te ha tocado la diosa fortuna, quizás tengas algún premio más. Aprovecha para revisar en el Lotómetro de laSexta si el resto de tus combinaciones están premiadas. Pero mientras tanto, tu cabeza se llena de dudas. ¿Cuándo puedo tener mi dinero? Y lo que es más importante: ¿qué cantidad exacta de dinero se recibe con este premio?

Cuando las niñas y niños de San Ildefonso cantan el número acompañado del "¡Un millón doscientos cincuenta mil euros!" uno se puede venir un poco arriba, pero echa el freno, que tendrás que calcular lo que te llevas de premio. Esa cantidad, los más de 1,2 millones de euros asociados al segundo premio son los que le corresponden a una serie completa, formada por diez décimos. Esto hace que cada décimo con esta numeración se lleve un total de 125.000 euros. Pero frena otra vez, que todavía hay que restarle los impuestos que deberás pagar a Hacienda por haber tenido la suerte de llevarte un premio por encima de los 40.000 euros.

¿Cómo se calcula lo que se lleva Hacienda?

Dado que los primeros 40.000 euros de cada premio están libres de impuestos, lo primero que habrá que hacer será restar a la cantidad total del premio esa cuantía. Así pues, a los 125.000 euros se le restan los primeros 40.000 y lo que queda, 85.000 euros, es la cantidad a la que hay que restarle el impuesto. El gravamen especial para sorteos es del 20%, por lo que a los 85.000 euros hay que restarle un 20% (17.000 euros).

Esto da como resultado el premio definitivo que se lleva quien tenga un décimo con el segundo premio, un total de 108.000 euros netos. Esto supone que te llevas 5.400 veces el dinero que has invertido en este décimo, que no está nada mal.

Comprueba el resto de premios con el Lotómetro

Para poder comprobar otros décimos de la Lotería de Navidad puedes utilizar el Lotómetro de laSexta, una herramienta que se puede utilizar desde antes incluso de que comience el sorteo para ir guardando todos los números con los que cada uno juega en este sorteo que se celebra el 22 de diciembre. En el Lotómetro puedes ir guardando cada número, y todos ellos se quedarán guardados si vuelves a acceder al Lotómetro desde el mismo dispositivo (y no has borrado el historial de navegación): una vez que arranque el sorteo, con cada número podrás ver si te ha tocado algún otro premio, aunque te recomendamos que esperes a que termine el sorteo. Quién sabe si cuando lo introduzcas te aparece como 'no premiado' pero a lo largo de la mañana alguno es cantado no sólo con un premio grande sino con alguna pedrea o, en su defecto, coincide con alguna aproximación de otro premio.