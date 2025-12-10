Alfonso Arús descubre la gasolinera de la suerte en Tenerife: el peculiar destino de los peregrinos de la lotería

En Tenerife, una gasolinera se ha convertido en el epicentro de los sueños millonarios tras repartir 200 millones de euros en 2013. Y no es la única: en Madrid, 'La Chulapa' sigue cosechando éxitos con varios 'Gordos'.

En Aruser@s, comentan cómo la peregrinación en busca de la fortuna a ciertos puntos de venta de lotería se ha convertido en una tradición casi mística. Es el caso de Tenerife, donde un establecimiento tan común como una gasolinera ha ganado fama gracias a su histórico reparto de 200 millones de euros en 2013.

Con colas que pueden llegar a superar las cuatro horas de espera, el presentador del programa muestra en el plató algunas de las imágenes virales de 'La Chasnera', la gasolinera de la suerte.

Pero Tenerife no es el único punto caliente para los amantes de la lotería. En Madrid, la administración de 'La Chulapa', situada en la zona de Moncloa, se ha convertido en otra de las grandes atracciones de la suerte. En 2023, repartió 5 'Gordos' y, como no podía ser de otra manera, ha ganado fama entre los más supersticiosos.

Puestos a creer en la suerte, prefiero irme a Tenerife a buscar el número y, de paso, aprovecho y me quedo una semana", comenta entre risas Alfonso Arús, dando a entender que la esperanza de encontrar el boleto ganador va mucho más allá de la simple compra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.