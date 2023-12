En plena 'crisis' en la redacción de Más Vale Tarde por la polémica suscitada por un décimo comprado por el reportero Javier Bastida en 'Doña Manolita' que sólo llevan nueve miembros del equipo, el artífice de este revuelo recuerda un momento que se hizo viral hace poco menos de un año.

En el vídeo sobre estas líneas, el programa recuerda la entrevista que hizo un reportero de laSexta a la becaria de la empresa donde había caído el 'Gordo' de la Lotería de Navidad. En aquél lugar, donde se repartieron 70 millones de euros, la joven aseguraba no haber sido una de las afortunadas: "Soy becaria, mi niño, no he podido comprarla", explicaba la chica, que sin embargo le decía al reportero que "no pasa nada, soy muy joven y todavía hay mucho tiempo".

"Me va a pasar como a la becaria teniendo 20 euros en el bolsillo", bromea Iñaki López.