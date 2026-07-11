Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional de Julio | Comprueba el resultado del sorteo del 11 de julio de 2026

Además de los tres grandes premios, el Sorteo Extraordinario de Julio de Lotería Nacional reparte también premios 'menores', al estilo de la pedrea de la Lotería de Navidad (que, por cierto, ya está a la venta ). Estos son los otros premios:

Como todo sorteo extraordinario , el de hoy reparte una serie de premios extraordinarios . Estos son los premios que se reparten en el sorteo de Lotería Nacional de este sábado, 11 de julio de 2026:

Hoy, a las 13:00h, Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional

En lugar de sorteo ordinario, este sábado 11 de julio se celebra otro de los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional. Por segundo sábado consecutivo, por cierto, ya que el sábado pasado tuvo lugar el Sorteo Extraordinario de Vacaciones.

Así pues, estos son los premios que se reparten hoy: