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Sorteo del 11 de julio

Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional de Julio | Comprueba el resultado del sorteo del 11 de julio de 2026

Segundo sábado consecutivo de sorteo extraordinario: hoy el salón de sorteos de SELAE celebra el sorteo de la Lotería Nacional de Julio, un sorteo con tres grandes premios y muchos otros, al estilo de la pedrea navideña.

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  1. Sorteo de Lotería Nacional de Julio | Pero no sólo hay 'premios grandes'...

  2. Estos son los premios que reparte el Sorteo Extraordinario de Julio de Lotería Nacional

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Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Julio de 2026 Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Julio de 2026laSexta

Sorteo de Lotería Nacional de Julio | Pero no sólo hay 'premios grandes'...

Además de los tres grandes premios, el Sorteo Extraordinario de Julio de Lotería Nacional reparte también premios 'menores', al estilo de la pedrea de la Lotería de Navidad (que, por cierto, ya está a la venta). Estos son los otros premios:

  • 12 premios de 7.500 euros por décimo a una combinación de cinco números
  • 40 premios de 375 euros por décimo a una terminación de cuatro cifras
  • 1.100 premios de 75 euros por décimo a una terminación de tres cifras
  • 5.000 premios de 30 euros por décimo a una terminación de dos cifras

Hoy, a las 13:00h, Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional

En lugar de sorteo ordinario, este sábado 11 de julio se celebra otro de los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional. Por segundo sábado consecutivo, por cierto, ya que el sábado pasado tuvo lugar el Sorteo Extraordinario de Vacaciones.

Así pues, estos son los premios que se reparten hoy:

  • Primer premio: 150.000 euros por décimo
  • Segundo premio: 30.000 euros por décimo
  • Tercer premio: 15.000 euros por décimo

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