Resultado de la Lotería Nacional | Comprueba los premios del sorteo del sábado 28 de febrero de 2026

Consulta los premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado

El sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de febrero, es el último ordinario del mes: comprueba en laSexta.com los resultados.

Para este sábado 28 de febrero de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. Además de este, también puedes revisar en laSexta.com los resultados del Triplex y del Super Once, ambos de la Organización Nacional de Ciegos.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).