Estados Unidos e Israel atacan Irán

Lotería SELAE

Resultado de la Lotería Nacional | Comprueba los premios del sorteo del sábado 28 de febrero de 2026

El sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de febrero, es el último ordinario del mes: comprueba en laSexta.com los resultados.

Para este sábado 28 de febrero de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. Además de este, también puedes revisar en laSexta.com los resultados del Triplex y del Super Once, ambos de la Organización Nacional de Ciegos.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

