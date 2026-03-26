Ahora

SELAE

LOTERÍA NACIONAL DE HOY | Comprobar el resultado del sorteo del jueves 26 de marzo de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 26 de marzo de 2026, para la Lotería Nacional.

Lotería Nacional | Comprueba los premios del sorteo ordinario del juevesLotería Nacional | Comprueba los premios del sorteo ordinario del jueveslaSexta

Para este jueves 26 de marzo de 2026, los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo
  • Reintegros: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el del último Cupón Diario de la ONCE de la semana y también la Bonoloto del jueves.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | El presidente anuncia los cambios en el Gobierno tras la salida de María Jesús Montero
  2. El Gobierno salva el decreto anticrisis con el respaldo de Junts y sus socios además de la abstención de PP y Podemos
  3. Trump carga contra la OTAN: "No han hecho absolutamente nada para ayudar con Irán"
  4. Vox abre expediente a Iván Espinosa de los Monteros para expulsarlo del partido
  5. Toda la historia de Noelia Castillo, desde que solicitó la eutanasia con 23 años hasta su último día
  6. El COI excluye a las mujeres trans de las categorías femeninas en los Juegos Olímpicos