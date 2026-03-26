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Cinco sorteos diarios

ONCE | Comprueba los sorteos del Triplex del jueves 26 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueves 26 de marzo de 2026.

Triplex de la ONCE de hoy | Consulta los resultados de los cinco sorteos de este juevesTriplex de la ONCE de hoy | Consulta los resultados de los cinco sorteos de este jueveslaSexta

Para este jueves 26 de marzo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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