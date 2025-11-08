Lotería Nacional de 'La Cultura' | Comprueba el resultado del sorteo de hoy, 8 de noviembre de 2025

Lotería Nacional de 'La Cultura' | Comprueba el resultado del sorteo del 8 de noviembre de 2025.

Loterías y Apuestas del Estado organiza este sábado un sorteo extraordinario de su Lotería Nacional para celebrar la cultura. Descubre su resultado ganador, a partir de las 13:00 horas, en laSexta.com.

Este sábado 8 de noviembre Loterías y Apuestas del Estado organiza su sorteo extraordinario de 'La Cultura', ofreciendo un primer premio de 1.500.000 euros a la serie y un segundo premio de 300.000 euros también a la serie.

Este sorteo, ya tradicional en el mes de noviembre, celebra la riqueza cultural española en el arte, la música y la literatura. Pudiera parecer que la propia Rosalía se ha sumado a esta celebración lanzando justo un día antes su nuevo álbum 'Lux', lo que muchos expertan tildan de obra de arte histórica, completado con su 'listening party' exclusiva.

Horario del sorteo de la Cultura de la Lotería Nacional

Como cada sábado, la Lotería Nacional celebra su sorteo del sábado 8 de noviembre de 2025 a las 13:00 horas, desde el salón de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.

A pesar de tratarse de un sorteo extraordinario, el funcionamiento del sorteo es el mismo que el habitual. Recuerda que la venta de décimos se cerrará media hora antes de la hora del sorteo.

Resultados de la Lotería Nacional (8 de noviembre de 2025)

El primer premio de 150.000 euros al décimo ha ido a parar al número pendiente de confirmación, mientras que el segundo, dotado con 30.000 euros al décimo, corresponde al pendiente de confirmación.

El tercer premio se lo lleva el número pendiente de confirmación, por lo que cada décimo con dicha cifra obtiene 15.000 euros. Las doce extracciones adicionales de cinco cifras que se premian con 7.500 son las siguientes:

pendiente de confirmación

pendiente de confirmación

pendiente de confirmación

pendiente de confirmación

pendiente de confirmación

pendiente de confirmación

pendiente de confirmación

pendiente de confirmación

pendiente de confirmación

pendiente de confirmación

pendiente de confirmación

pendiente de confirmación

Además, se realizan una serie de extracciones especiales que otorgan premios menores. Los números ganadores de las extracciones son:

Extracciones de cuatro cifras (375 euros): pendiente de confirmación

Extracciones de tres cifras (75 euros): pendiente de confirmación

Extracciones de dos cifras (30 euros): pendiente de confirmación

Extracciones de una cifra (15 euros): pendientes de confirmación

Sorteos extraordinarios de Lotería Nacional

La Lotería Nacional realiza sorteos extraordinarios en diferentes fechas del calendario. El más popular es el Sorteo de Navidad, que se celebra el 22 de diciembre de cada año y que entrega los premios más altos. De entre todos ellos, el premio mayor es el famoso Gordo de Navidad, con el que los acertantes obtienen 4 millones de euros a la serie, es decir, 400.000 euros por décimo.

Por detrás en importancia se sitúa el Sorteo de El Niño, que se realiza todos los años el día 6 de enero. Otros sorteos especiales a lo largo del curso son el sorteo especial de Invierno (cuya fecha es diferente cada año), el de San Valentín, el del Día del Padre, el de Primavera o el de Vacaciones.

Los sorteos habituales se celebran dos veces a la semana, los jueves y los sábados , y la participación cambia en función de qué día sea. Las apuestas de los jueves tienen un precio de 3 euros cada una y el premio más alto que se puede ganar es de 300.000 euros a la serie . Por su parte, la apuesta de los sábados cuesta 6 euros y los acertantes se llevan 600.000 euros a la serie .

Para participar en los sorteos de la Lotería Nacional, los jugadores deben escoger un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 . En el momento del sorteo se realizan dos extracciones de cinco cifras, que corresponden al primer y segundo premios.

Por otro lado, se extraen dos números de una cifra y todas las participaciones que acaben en dichas cifras son compensadas con el reintegro, es decir, se les devuelve el dinero apostado. También reciben el reintegro los boletos que coincidan en la cifra de las unidades con la unidad del número del primer premio . Por ejemplo, si el número ganador es el 12.548, todos los jugadores cuyo número acabe en 8 recibirán la cantidad pagada por comprar el boleto.

*ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Se advierte a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

