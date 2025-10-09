La Lotería Nacional se pasa al domingo por el Día de la Hispanidad con un premio de 15 millones de euros

La Lotería Nacional se muda al domingo por el Día de la Hispanidad con un premio de 15 millones de euros.

Loterías y Apuestas del Estado se suma a las celebraciones por el 12 de octubre y pasa su sorteo habitual del sábado al domingo con un premio millonario para un solo décimo.

Llega el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y aunque este año caiga en domingo y prive a muchos de su día libre, las celebraciones no se detienen. Conciertos gratis en Madrid, el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas... ¡y ahora el sorteo de la Lotería Nacional!

Porque sí, Loterías y Apuestas del Estado ha decidido mudar su sorteo del sábado para celebrarlo este domingo 12 de octubre, con 105 millones de euros destinados a premiar a sus afortunados participantes.

Dedicando su capilla al Día de la Hispanidad, este sorteo extraordinario cambia su horario a las nueve de la noche para ofrecer los números ganadores a través del sistema de bombos múltiples.

Horario y día del sorteo extraordinario

Puede que los fieles de este tradicional sorteo nacional se sientan desubicados y, quizás, acudan a comprobar su décimo de la Lotería Nacional en la tarde del sábado. Sentimos comunicarles que no lo encontrarán, aún tendrán que esperar un día más para conocer el resultado de la Lotería Nacional de esta semana.

El segundo sorteo de la semana (porque hoy mismo se celebra el primero) se muda al domingo para ofrecer su mejor versión convirtiéndose en sorteo extraordinario. ¿Y esto qué significa? que cambia el día, la hora ¡y los premios!

Así, el sorteo de la Lotería Nacional del fin de semana, correspondiente al Sorteo Extraordinario 'Día de la Hispanidad', se celebrará este domingo 12 de octubre a las 21:00 horas (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.

Para ello SELAE ha preparado la emisión de diez series con 100.000 billetes cada una, con un coste de 150 euros para el billete. ¿Y cuánto cuesta cada décimo? El precio será de 15 euros para participar en este sorteo extraordinario con premios millonarios.

Premios de la Lotería Nacional del Día de la Hispanidad

Del total de la emisión, SELAE distribuye el 70% para sus premios: un total de 105 millones de euros que conforman la siguiente lista de premios:

Premio especial acumulado de 15 millones de euros para un solo décimo.

para un solo décimo. Primer premio de 130.000 euros al décimo.

al décimo. Segundo premio de 25.000 euros al décimo.

Junto a estos premios principales, miles de premios más para las aproximaciones, extracciones especiales, centenas y terminaciones.

En laSexta.com estaremos muy pendientes de este sorteo para ofrecerte los resultados en directo. Comprueba tus participaciones con nosotros ¡y mucha suerte!

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.