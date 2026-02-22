Ahora

Loterías de la ONCE

Sueldazo de la ONCE (domingo) | Comprobar resultados del sorteo del domingo 22 de febrero de 2026

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este domingo 22 de febrero.

Para este domingo 22 de febrero de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo
Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
    • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
    • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
    • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
    • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como los de la Bonoloto.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

