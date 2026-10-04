Ahora

Lotería del finde

Comprueba el sorteo del Gordo de La Primitiva del domingo 4 de octubre de 2026

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 4 de octubre de 2026.

Resultado y premios del sorteo del Gordo de La Primitiva (domingo) Resultado y premios del sorteo del Gordo de La Primitiva (domingo)laSexta

Para este domingo 4 de octubre, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como los de la Bonoloto y el del Sueldazo de la ONCE.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez "no tomará una decisión precipitada" sobre unas posibles elecciones anticipadas
  2. Detenidos tres manifestantes de ultraderecha en Madrid que intentaban llegar a la acampada de Sol
  3. Mueren dos personas en Tordera y Montornès y otra está desaparecida en Pineda por las fuertes lluvias en Cataluña
  4. La Policía Nacional comienza el desalojo del asentamiento de migrantes de la playa de El Trampolín de Ceuta
  5. Trump llama "hijos de p*** estúpidos" a los demócratas y presume de su amistad con Kim Jong-un: "Con 112 misiles nucleares es bueno llevarse bien"
  6. Bajo la atenta mirada de Trump: Brasil afronta una megajornada electoral enfrentando los antagónicos modelos de Lula y Bolsonaro