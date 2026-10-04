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Sorteo de SELAE

Consulta los premios de la Bonoloto (SELAE) del domingo 4 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del domingo 4 de octubre de 2026.

Resultado, combinación ganadora y premios del sorteo de la Bonoloto de este domingo Resultado, combinación ganadora y premios del sorteo de la Bonoloto de este domingolaSexta

Para este domingo 4 de octubre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez "no tomará una decisión precipitada" sobre unas posibles elecciones anticipadas
  2. Detenidos tres manifestantes de ultraderecha en Madrid que intentaban llegar a la acampada de Sol
  3. Mueren dos personas en Tordera y Montornès y otra está desaparecida en Pineda por las fuertes lluvias en Cataluña
  4. La Policía Nacional comienza el desalojo del asentamiento de migrantes de la playa de El Trampolín de Ceuta
  5. Trump llama "hijos de p*** estúpidos" a los demócratas y presume de su amistad con Kim Jong-un: "Con 112 misiles nucleares es bueno llevarse bien"
  6. Bajo la atenta mirada de Trump: Brasil afronta una megajornada electoral enfrentando los antagónicos modelos de Lula y Bolsonaro