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Lotería de final de semana

Comprueba el resultado del Gordo de La Primitiva de hoy, domingo 5 de abril de 2026

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo, que este 5 de abril pone en juego 5 millones de euros para su principal ganador.

Resultado del sorteo del Gordo de La Primitiva de hoy, domingoResultado del sorteo del Gordo de La Primitiva de hoy, domingolaSexta

Para este domingo 5 de abril de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

  • Combinación ganadora: 06 18 23 39 42
  • Número clave: 3

Además de este, también puedes consultar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto o el Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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