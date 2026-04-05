Comprueba el resultado del Gordo de La Primitiva de hoy, domingo 5 de abril de 2026

Resultado del sorteo del Gordo de La Primitiva de hoy, domingo

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo, que este 5 de abril pone en juego 5 millones de euros para su principal ganador.

Para este domingo 5 de abril de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

Combinación ganadora: 06 18 23 39 42

Número clave: 3

Además de este, también puedes consultar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto o el Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).