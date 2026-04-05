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Resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE del domingo 5 de abril de 2026
Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este domingo 5 de abril.
Para este domingo, 5 de abril de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:
- Combinación ganadora: 65996
- Número de serie: 019
- Número: 05151 Serie: 002
- Número: 31416 Serie: 030
- Número: 81270 Serie: 025
- Número: 93034 Serie: 026
También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).