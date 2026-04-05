Resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE del domingo 5 de abril de 2026

Sueldazo (ONCE) del domingo: este es el número ganador del sorteo de hoy

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este domingo 5 de abril.

Para este domingo, 5 de abril de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

Combinación ganadora: 65996

Número de serie: 019

Número: 05151 Serie: 002

Serie: Número: 31416 Serie: 030

Serie: Número: 81270 Serie: 025

Serie: Número: 93034 Serie: 026

Los acertantes del número se llevan, mientras que los que acierten también la serie reciben el. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).