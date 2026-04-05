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Resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE del domingo 5 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este domingo 5 de abril.

Sueldazo (ONCE) del domingo: este es el número ganador del sorteo de hoySueldazo (ONCE) del domingo: este es el número ganador del sorteo de hoylaSexta

Para este domingo, 5 de abril de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: 65996
  • Número de serie: 019
Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
  • Número: 05151 Serie: 002
  • Número: 31416 Serie: 030
  • Número: 81270 Serie: 025
  • Número: 93034 Serie: 026

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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