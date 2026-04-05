Último sorteo de la semana
Super 11 de la ONCE de Semana Santa | Resultados de los sorteos de hoy, domingo 5 de abril de 2026
Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026.
Para este Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once son:
- Primer sorteo (10:00h): 18, 19, 20, 21, 31, 32, 35, 41, 42, 45, 46, 47, 51, 62, 69, 71, 72, 78, 79, 85
- Segundo sorteo (12:00h): 1, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 33, 35, 40, 49, 65, 70, 74, 75, 77, 78, 79, 85
- Tercer sorteo (14:00h): 4, 13, 14, 15, 27, 28, 35, 43, 48, 51, 52, 55, 57, 63, 67, 68, 71, 74, 80, 81
- Cuarto sorteo (17:00h): 2, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 31, 35, 36, 39, 44, 56, 67, 68, 75, 76, 83
- Quinto sorteo (21:15h): 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 34, 38, 47, 48, 50, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 77, 85
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).