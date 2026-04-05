Sorteos de fin de Semana Santa
Comprobar la Bonoloto del domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026
Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo de la Bonoloto del domingo 5 de abril de 2026.
Para este domingo, 5 de abril de 2026, los resultados del sorteo de la Bonoloto son:
- Combinación ganadora: 05 15 22 28 36 47
- Número complementario: 19
- Reintegro: 7
Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).