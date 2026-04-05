Comprobar la Bonoloto del domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026

Resultado, combinación ganadora y premios del sorteo de la Bonoloto de este domingo

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo de la Bonoloto del domingo 5 de abril de 2026.

Para este domingo, 5 de abril de 2026, los resultados del sorteo de la Bonoloto son:

Combinación ganadora: 05 15 22 28 36 47

Número complementario: 19

Reintegro: 7

Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).