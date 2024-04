En las últimas semanas el sorteo de Euromillones, que se celebra todos los martes y viernes, ha pasado sin conseguir dejar un ganador de categoría especial. El juego ha ido acumulando cada día más dinero en su bote especial y, tras un nuevo sorteo sin ganadores este martes, el acumulado ha alcanzado la cifra más alta de la temporada: 151 millones de euros.

Sin embargo, no es la cifra más alta que ha alcanzado el bote de Euromillones. Hasta el momento, el mayor bote se puso en juego en julio de 2022, cuando se sortearon 230 millones de euros. Desde mayo de 2020, Euromillones tiene una especie de límite de asignación, que es la cuantía máxima a la que puede llegar el bote, que es de 200 millones. Una vez que se acerque el siguiente ciclo, en lugar de ampliarlo en 15 millones —como se hace semana a semana si no hay ganador— se incrementa en 10 millones, de manera sucesiva hasta que se alcance la cantidad máxima: 250 millones de euros. Todavía no se ha llegado a ese momento.

El 20 de julio de 2022, un británico se embolsó los 230 millones de euros del histórico bote de Euromillones. Un británico, sí, porque como dice su nombre, se trata de un sorteo europeo. Tanto los jugadores españoles como los de Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Luxemburgo pueden conseguir esta millonaria cantidad si son capaces de acertar la combinación de cinco cifras del 1 al 50 y los dos números 'estrellas' del 1 al 10.

Los premios más importantes repartidos en España

Desde que empezara a comercializarse este juego en 2004, en España se han repartido varios botes millonarios de este juego. El récord en nuestro país lo tiene el premio de 190 millones de euros que tocó en Las Palmas de Gran Canaria en 2017. Nada desdeñable fue el premio que se llevó un grupo jugadores de Mayorga (Valladolid) en 2020, que se adjudicó el bote de 144 millones de euros. O los 143 millones que consiguió una participación en León en 2021.

El siguiente premio en orden de importancia en nuestro país fue el que consiguió un jugador de Parla (Madrid), que en 2004 se llevó 137 millones de euros. El último bote importante repartido por Euromillones fue precisamente en nuestro país: un acertante de Barcelona se llevó 130 millones el pasado 15 de marzo. Anteriormente, el 30 de enero, un acertante en Leganés se embolsó 72 millones de euros.

¿Cómo se juega a Euromillones?

Los jugadores pueden participar en un punto de venta oficial y a través de la web o la app de Loterías y Apuestas del Estado de la organización. El sorteo consiste en elegir números del 1 al 50 y números 'estrellas' del 1 al 10. Eligiendo solo cinco del primer bloque y dos del segundo se estaría realizando una apuesta simple.

Sin embargo, el juego permite realizar combinaciones, eligiendo más números de uno u otro bloque, lo que aumenta el número de combinaciones de manera exponencial. Por cada combinación posible se suman 2,50 euros al precio de la apuesta. La combinación más alta que puede realizarse es de 10 números y 5 estrellas, que generan 2.520 apuestas diferentes, por lo que el coste ascendería a 6.300 euros.

El mismo juego permite realizar apuestas semanales, es decir, tanto para el martes como para el viernes. En este caso el precio de la apuesta se doblaría respecto a la base.