Euromillones de hoy | Comprueba el resultado del martes 7 de octubre de 2025

El Euromillones de este martes viene cargado con un bote de 17 millones para su acertante. Descubre los resultados del sorteo en laSexta.com.

Llega el primero de los sorteos de esta semana para el Euromillones, un juego de azar europeo que llega a España a través de Loterías y Apuestas del Estado.

Con un bote para hoy de 17 millones de euros, no es de los más altos que este juego de azar ha ofrecido durante el año. Recuerda que, si hoy no has obtenido el premio deseado, puedes probar suerte el viernes. Y si nadie ha acertado con la combinación correspondiente, ¡el bote aumenta!

Resultados del Euromillones del 7 de octubre

Los números premiados del Euromillones del martes 7 de octubre de 2025 son: pendiente de confirmación. A estos, además, se suman los números de las estrellas pendiente de confirmación. Únicamente para los jugadores españoles, el sorteo también pone en juego un millón de euros, en una apuesta 'asociada' a la participación de Euromillones compuesta por un código de letras y números. El código de El Millón de Euromillones de este martes es el pendiente de confirmación.

No es el único sorteo europeo que tiene lugar los martes: el otro de la jornada es el Eurojackpot, que gestiona la ONCE. Este, en concreto, está en juego en 18 países: además de en España, en Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.

Sin embargo, el Euromillones únicamente se juega en Francia, Reino Unido, España, Austria, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Luxemburgo, aunque cuando fue creado en 2004 solo se jugaba en los tres primeros.

