Ahora

Lotería europea

Euromillones de hoy | Comprobar resultado del sorteo del viernes 5 de junio de 2026

Comprueba los números premiados del Euromillones de hoy, viernes 5 de junio de 2026, en laSexta.com.

Números de la combinación ganadora del sorteo de Euromillones del viernesNúmeros de la combinación ganadora del sorteo de Euromillones del vierneslaSexta

Para este viernes 5 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Euromillones:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Estrellas': pendiente de sorteo
  • El Millón: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Cuponazo de la ONCE, el sorteo de los viernes.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska descarta cesar a la directora de la Guardia Civil: "Mercedes González me dijo que no había ningún encuentro con Leire relacionado con la trama"
  2. El Supremo deniega la libertad a Koldo García alegando que la primera sentencia sobre el caso mascarillas será "inmediata"
  3. Los profesores catalanes retoman las manifestaciones y cortan la Ronda Litoral de Barcelona tras su 'no' al preacuerdo con la Generalitat
  4. España se blinda ante la llegada del papa León XIV: "Trabajamos siempre con el riesgo de atentado, pero no se han detectado movimientos"
  5. Hizbulá e Israel ignoran de nuevo el alto el fuego mediado por EEUU y vuelven a intercambiar ataques
  6. Asesinan a puñaladas en su casa a James Handy, actor de 'Jumanji' y 'Top Gun: Maverick'