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Cuponazo de la ONCE de hoy (5 de junio de 2026): comprueba el resultado del sorteo del viernes

Descubre cuáles son los números ganadores en el Cuponazo de este viernes de la mano de laSexta y comprueba si tu participación ha resultado ganadora de alguno de sus premios.

Resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernesResultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE del vierneslaSexta

Para este viernes 5 de junio de 2026, los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número y la serie se llevan un premio de 6 millones de euros. Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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