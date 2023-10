Los sorteos de Euromillones siempre tienen varios ganadores, aunque no siempre se llevan el bote. Pero no es el caso del último: en el sorteo del martes 17 de octubre, los Euromillones sí han repartido el bote de 67 millones de euros que se había acumulado hasta la fecha, aunque no es, ni de lejos, el mayor bote de la historia de este sorteo.

En este sorteo se ha registrado un boleto acertante de primera categoría, es decir, que ha acertado los cinco números y las dos estrellas, que fue validado en Portugal. El Euromillones es un juego que tiene lugar, además de en España, en otros 17 países europeos. El hecho de que se haya repartido el bote implica, entre otras cosas, que se inicia un nuevo bote de cara al próximo sorteo; así pues, para el Euromillones del viernes 20 de octubre, el bote será de nuevo de 17 millones de euros, el mínimo de este juego, para los posibles acertantes de primera categoría.

'El Millón', a Sevilla

El ganador de 'El Millón', por su parte, se ha ido hasta Sevilla, concretamente al despacho 73.210, ubicado en el centro comercial Parque Alcosa. 'El Millón' es un juego asociado a Euromillones que sólo tiene lugar en España. Con un código de letras y números, entran en sorteo varios premios, entre ellos uno de un millón de euros.

Dado que el código que se escoge durante el sorteo es elegido entre todos los que se han generado en las participaciones, siempre hay un código ganador, por lo que siempre hay un ganador de 'El Millón' en España.