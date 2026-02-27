Sorteo de Eurojackpot de hoy | Comprobar resultados y ganador del bote del sorteo del viernes 27 de febrero de 2026

El bote acumulado para el sorteo de hoy es de 73 millones de euros. Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 27 de febrero de 2026.

Para este viernes 27 de febrero de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo Eurojackpot, con un bote acumulado de 73 millones de euros:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Soles': pendiente de sorteo

Además de este, puedes comprobar los resultados del Super Once, así como los resultados de Triplex y de la Bonoloto del viernes. También se celebra este viernes el sorteo del Cuponazo de la ONCE.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).