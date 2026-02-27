Ahora

Lotería diaria

Super 11 de la ONCE de hoy | Comprobar resultados de los 5 sorteos del viernes 27 de febrero de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del viernes 27 de febrero de 2026.

Super Once del viernes | Comprueba los números premiados de cada sorteo de hoySuper Once del viernes | Comprueba los números premiados de cada sorteo de hoylaSexta

Para este viernes 27 de febrero de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El retorno del emérito a España vuelve al foco: el PP pide el regreso de Juan Carlos I, pese a que es una decisión del monarca
  2. PP, Vox y Junts criminalizan a los que no pueden pagar con su 'no' al escudo social mientras Moncloa ya habla de un plan B
  3. Pakistán bombardea Kabul tras declarar una "guerra abierta" contra Afganistán
  4. Arranca la campaña en Castilla y León con la tensión PP-Vox por las nubes y Andalucía en el horizonte con Moreno pidiendo autonomía
  5. "Prevaliéndose de su autoridad, sin respetar mi negativa, me penetró": el modus operandi del jefe de la Policía Local de Torrejón tras dimitir en Alcalá
  6. Netflix se retira de la batalla por la compra de Warner tras la nueva oferta de Paramount