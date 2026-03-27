Sorteo de Eurojackpot de hoy | Comprobar el resultado de la lotería del viernes 27 de marzo de 2026

¿Qué números se llevan el premio del sorteo del Eurojackpot del viernes?

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 27 de marzo de 2026.

Para este 27 de marzo de 2026, Viernes de Dolores, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Soles': pendiente de sorteo

Además de este, también puedes comprobar los resultados del Super Once, así como los resultados de Triplex o los del Cuponazo del viernes. También se celebra el sorteo diario de la Bonoloto y el del Euromillones de los viernes.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).